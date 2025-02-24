رئيس زامبيا: نثمن جهود الرئيس السيسي لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة

عبر رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما، عن سعادته بالتواجد في القاهرة التي وصفها بأنها مدينة تاريخية، مؤكدا أن الكثير من شباب بلاده يدرسون بها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، اليوم الاثنين، أن مباحثاتهما تناولت أطر العلاقات الثنائية، مشددا على أهمية العلاقات بين بلاده ومصر والعمل على تعميقها.

وأوضح أنه يتم العمل تعزيز التعاون بما يساهم في ترسيخ التعاون والاستقرار في البلدين وكذلك على مستوى الإقليم والعالم، معبرًا عن شعوره بالامتنان لهذا التعاون المشترك.

ووجه الشكر للرئيس السيسي على جهوده من أجل تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، وليس فقط في العالم العربي، مؤكدا أن العلاقات الثنائية تستند لتحقيق هذه الأهداف.

ولفت إلى أنَّ بلاده ترغب في إضفاء العلاقات التاريخية على العلاقات الحالية بين البلدين، مؤكدا أن هناك الكثير من المجالات التي تتيح تعزيز التعاون بما يعم بمصالح الشعوب.

وعبر عن امتنانه لدعم مصر لبلاده في مجال الأدوية، متطلعًا لمزيد من الإمدادات، مؤكدا أن هناك فرصًا متاحة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال صناعة الدواء.

واستقبل الرئيس السيسي، بقصر الاتحادية، الرئيس الزامبي حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وشهد اللقاء عقد مباحثات ثنائية تلتها مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، كما شهد الرئيسان التوقيع على عدد من اتفاقات التعاون بين البلدين.