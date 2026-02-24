انخفاض درجات الحرارة يتسبب في رفع أسعار الدواجن بالبحيرة

تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا في أسواق البحيرة، لتصل إلى 102 جنيه لكيلو الدواجن البيضاء، و125 جنيها للحمراء؛ بسبب الإقبال على عمليات الشراء في شهر رمضان، وبالأخص في العشرة الأوائل التي تشهد عزومات.

وأجرت "الشروق" جولة تفقدية بالأسواق للتعرف على آراء المواطنين في الأسعار، حيث أكدت رشا فتحي، موظفة، ارتفاع أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء ومع شهر رمضان كل يوم عن سابقه بسبب تلاعب التجار وأصحاب المزارع، متابعة: "كل يوم بسعر جديد".

وأوضح منصور عبدالجليل، سباك، أن شهر رمضان يزيد فيه الإقبال على عمليات الشراء من محلات الدواجن، بالأخص في الأيام الأوائل من الشهر الكريم لوجود عادات وتقاليد بين الأسرة البحراوية وهي العزائم، وبذلك يزيد الإقبال على عمليات الشراء، ما يزيد الطلب فيلجأ أصحاب المزارع والمحلات إلى رفع السعر، حتى وصل إلى 102 جنيه.

فيما قال سعيد علام، مزارع من المحمودية: "في فصل الشتاء تزداد أمراض الدواجن داخل المزارع، ما يؤدي إلى رفع التجار أسعارها، وذلك من أجل تقليل الخسائر، بالإضافة إلى أن شهر رمضان الكريم يزيد الطلب من المحلات، ما يؤدي بالتالي إلى رفع الأسعار".

وأرجع هاني الفقي، صاحب مزرعة بالنوبارية، ارتفاع أسعار الكتاكيت والأعلاف إلى انخفاض درجات الحرارة والرطوبة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لتصل إلى 110 جنيهات للكيلو الدجاج البيضاء، وبالتالي ترتفع أسعار جميع الطيور الأخرى، لأن المزرعة تحتاج إلى تدفئة، ما يؤدي إلى ارتفاع التكاليف مع تواجد شهر رمضان الكريم وزيادة الطلب على عمليات الشراء.

وأشار فتحي صالح، صاحب محل لبيع الدواجن، إلى أن حركة البيع والشراء تزداد في شهر رمضان، ولا يؤثر ارتفاع الأسعار على المواطنين بسبب كثرة العزائم، حيث تُقدم وجبة أقل تكلفة؛ أرخص من اللحوم الحمراء والبط.



