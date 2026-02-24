 إطلاق المسابقة الدينية الرمضانية لأبناء الصحفيين في الإسكندرية - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 فبراير 2026 1:01 ص القاهرة
إطلاق المسابقة الدينية الرمضانية لأبناء الصحفيين في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 12:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 فبراير 2026 - 12:36 ص

أعلنت نقابة الصحفيين في الإسكندرية تنظيم المسابقة الدينية لأبناء الصحفيين، وذلك في إطار حرص النقابة على دعم الأنشطة الثقافية والتربوية لأبناء أعضائها خلال شهر رمضان المبارك.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الاثنين، تبدأ فعاليات المسابقة اعتبارًا من يوم 6 رمضان، وتستمر حتى 15 رمضان، وتتضمن 10 أسئلة دينية متنوعة تُطرح تباعًا على مدار فترة المسابقة.

وتقرر تخصيص جوائز مالية بإجمالي 5 آلاف جنيه، تُوزع على 10 فائزين، على أن تُجرى قرعة علنية لاختيار الفائزين خلال حفل يُقام بمقر النقابة عقب عيد الفطر المبارك.

وتُقام المسابقة تحت إشراف الزميلة بسمة الشحات، أمين صندوق النقابة، وبرئاسة الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، وذلك للعام الثالث على التوالي.

