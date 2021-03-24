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إزالة 221 مخالفة إشغال طريق في كفر الدوار

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 10:34 م

شنت الوحدة المحلية لمركز كفر الدوار، برئاسة أحمد علي مرزوق، حملة موسعة لإزالة الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتسبب إزعاج للمواطنين بعدد من مناطق المدينة من بينها "شارع المحكمة، ومنطقة الميزانة".

وأسفرت الحملة والتي جاءت باشراف خالد الزقم نائب رئيس المدينة، عن إزالة ٢٢١ مخالفة إشغال طريق، وكذلك تحرير ٦ محاضر إشغال، فضلاً عن تسهيل الحركة المرورية بكباري المشاة، وإزالة إشغالات الباعة الجائلين بنطاق ترعة المحمودية.

تم التحفظ على المضبوطات بمخازن الوحدة المحلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال قسم الإشغالات بالوحدة بتأمين من وحدة شرطة مرافق كفر الدوار.

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