المعارضة السورية: مقتل وجرح 21 عنصرا من قسد بريف الرقة

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أعلن الجيش الوطني التابع للمعارضة السورية مقتل وجرح أكثر من 21 عنصراً من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في ريف الرقة الشمالي اليوم الأربعاء.

وقال قائد عسكري في الجيش الوطني الموالي للجيش التركي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن مجموعات أنغماسية نفذت اليوم عمليات على محور قرية الدبس شمال غرب بلدة عين عيسى في ريف الرقة الشمالي وتمكنت من جرح وقتل أكثر من 21 عنصراً .

وأضاف أن "العملية التي نفذت فجر اليوم، واستمرت لأكثر من ساعتين، جرى خلالها استخدام مختلف أنواع الأسلحة"، لافتا إلى أن قواتهم تمكنت من سحب جثث سبعة عناصر لحزب العمال الكردستاني بعد هروب عناصر من قسد.

وتشهد بلدة عين عيسى (65 كم شمال مدينة الرقة) معارك عنيفة يومياً منذ أسبوع بين مقاتلي فصائل المعارضة المدعومة من تركيا وقوات قسد.

وتتقاسم فصائل المعارضة وقسد السيطرة على ريف الرقة الشمالي بعد إطلاق قوات المعارضة السورية عملية نبع السلام والسيطرة على منطقتي تل أبيض ورأس العين في بداية شهر أكتوبر عام 2019.