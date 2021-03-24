أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 8.83 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في فرنسا بـ302 ألف و302 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن يستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في فرنسا قبل نحو 12 أسبوعا.

وفي سياق متصل، أظهرت البيانات أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا وصل إلى 4.37 مليون حالة، فيما وصل عدد حالات الوفاة إلى 93 ألفا و64 حالة.

وأعلنت فرنسا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام و8 أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.