استمرار تراجع شعبية تحالف ميركل المسيحي في استطلاعات الرأي

واصل التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، تراجعه في استطلاعات الرأي.

وأظهر استطلاع حديث أجراه معهد "ديموسكوبي ألينسباخ" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الصادرة اليوم الأربعاء أن شعبية التحالف المسيحي بلغت حاليا 5ر28% بعد أن بلغت 37% في مطلع فبراير الماضي.

وحل حزب الخضر في المرتبة الثانية بتأييد بلغت نسبته 21%، يليه الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنسبة 18%.

وحصل كل من الحزب الديمقراطي الحر وحزب "اليسار" على 8.5%، مقابل 10% لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وترى المديرة التفيذية لمعهد "ألينسباخ"، ريناته كوشر، أن فضيحة التربح في صفقات كمامات المتورط فيها ساسة من التحالف المسيحي ليست السبب الحاسم في تراجع شعبية التحالف في الاستطلاعات، موضحة أن فقدان الثقة في التحالف بدأ بالفعل قبل الكشف عن الفضيحة، مشيرة إلى أن هزيمة الحزب المسيحي الديمقراطي في انتخابات البرلمان المحلي بولاية بادن- فورتمبرج كانت متوقعة بالفعل قبل ثلاثة أسابيع من انتخابات الولاية.

وعزت كوشر السبب الرئيسي في تراجع شعبية تحالف ميركل المسيحي إلى تزعزع الثقة في قدرة الحزب المسيحي الديمقراطي على إدارة الأزمة، موضحة أن الثقة في سياسة الحكومة في إدارة الأزمة كانت عالية بشكل غير عادي لفترة طويلة، إلا أنها بدأت في التراجع منذ يناير الماضي وزاد النقد.

وفي استطلاع آخر أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من قناة "آر تي إل" التليفزيونية، تراجعت شعبية التحالف المسيحي بمقدار ثلاث نقاط مئوية عن الأسبوع الماضي ليحصل على نسبة 26%.

وفي المقابل، حصل حزب الخضر في الاستطلاع على نسبة 22%، ليتقدم بشدة على الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على نسبة 16%، مقابل 10% للحزب الديمقراطي الحر و8% لحزب "اليسار" و10% لحزب "البديل من أجل ألمانيا".

شمل استطلاع "ألينسباخ"، الذي أجري خلال الفترة من 8 حتى 21 مارس الجاري، 1006 ألمان فوق 16 عاما.

وشمل استطلاع "فورسا"، الذي أجري خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس، 2511 ألمانيا.