نادي الأسير: نقل الفلسطيني أبو طير إلى قسم ركيفت قرار بإعدامه

- قسم ركيفت بسجن نيتسان بالرملة (وسط) خصصته إسرائيل لاعتقال الأسرى الذين تطلق عليهم لقب "النخبة" وقد تحول إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء

- سنوات اعتقال المسن محمد أبو طير (75 سنة) تجاوزت ما مجموعة 44 عاما معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة

اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، مساء الخميس، أن قرار إدارة السجون الإسرائيلية نقل المعتقل المسن محمد أبو طير، إلى قسم "ركيفت" الواقع تحت الأرض في سجن "نيتسان" بالرملة (وسط)، هو قرار بإعدامه.

وقال النادي (أهلي)، في بيان، إن القرار يعد "استمرارا لسياسة الانتقام التاريخية الممنهجة بحقه"، ذاكرا أن سنوات اعتقاله في سجوم الاحتلال "تجاوزت ما مجموعه 44 عاما معظمها رهن الاعتقال الإداري التعسفي دون تهمة أو محاكمة".

وأوضح البيان، أن "قرار الاحتلال الإسرائيلي نقل المعتقل الإداري المقدسي المسن محمد أبو طير (75 عاما) إلى قسم ’ركيفت’ الواقع تحت الأرض، يأتي في إطار نهج منظم يهدف إلى تصفية المعتقلين جسديا وإعدامهم".

وبين أن قسم "ركيفت" الواقع أسفل سجن الرملة خصصته إسرائيل لاعتقال الأسرى الذين تطلق عليهم لقب "النخبة" وصنفتهم بأنهم "مقاتلون غير شرعيين".

ولفت إلى أن القسم "تحول إلى رمز للرعب والتعذيب والقتل البطيء بحق معتقلي غزة بعد العدوان، في ظل ما وثقته المؤسسات من فظائع غير مسبوقة عبر زيارات أجرتها للمعتقلين فيه".

وأوضح نادي الأسير أن "الاحتلال حوّل أبو طير إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة أشهر، بعد ثمانية أيام فقط من اعتقاله عقب اقتحام منزله في بيت لحم" جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وتابع أن "الاحتلال كان قد أبعد أبو طير عن القدس، وسحب هويته المقدسية، وقد تعرض لعمليات اعتقال عديدة، واليوم يعاني من مشاكل صحية مزمنة، جلّها نتجت جراء عمليات الاعتقال المتكررة".

ويعتبر أبو طير من أبرز قيادات حركة حماس في مدينتي القدس ورام الله، وشغل منصب عضو في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس عام 2006.

وحمّل النادي في بيانه "الاحتلال المسئولية الكاملة عن مصيره وحياته، وكل المعتقلين الذين يواجهون جرائم تشكل امتدادا لحرب الإبادة".

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة 3 آلاف و368، حتى نوفمبر الماضي، معظمهم جرى اعتقالهم خلال الحرب على غزة، وفق نادي الأسير.