 بلينكن يبحث روسيا والصين مع وزراء «الترويكا» الأوروبية - بوابة الشروق
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بلينكن يبحث روسيا والصين مع وزراء «الترويكا» الأوروبية

أنتوني بلينكين
أنتوني بلينكين
رويترز
نشر في: الأربعاء 24 مارس 2021 - 7:44 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 مارس 2021 - 7:44 ص

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه البريطاني والفرنسي والألماني العلاقات مع روسيا والصين.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الوزراء "تطرقوا إلى التحديات الصادرة من روسيا والصين وبحثوا كذلك الوضع في أفغانستان وإيران وليبيا واليمن".

وأكد الوزراء "تمسكهم الثابت" بحلف الناتو وتعميق التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مؤكدين دور العلاقات الأطلسية في حل القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة.

ويقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بزيارة بروكسل، حث يشارك في الاجتماع الوزاري للناتو، وقد أجرى مباحثات مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبيرغ ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

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