زيلينسكي لحلف الناتو: أعطونا ولو 1% من دباباتكم وطائراتكم

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى دعم أوكرانيا بـ1% من دبابات وطائرات الحلف، وذلك في خطابه إلى قمة حلف الناتو.

وبحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الخميس، قال زيلينسكي: «أطلب منكم إعادة النظر في موقفكم وتقييمكم واهتمامكم بالأمن، بإمكانكم توفير 1% من دباباتكم، و1% من طائراتكم، وليس بوسعنا أن نشتري تلك الأسلحة، حيث تعتمد تلك الإمدادات فقط على قرار (الناتو)».

كما تابع زيلينسكي أنه ينتظر من الناتو اتخاذ قرارات وإعطاء ضمانات موثوقة تحقق السلم الحقيقي، كما تنتظر أوكرانيا إيصال الأسلحة ومن بينها راجمات الصواريخ والدفاعات الجوية، لافتًا إلى أن كييف بإمكانها تأمين أوروبا في وجه روسيا.

وجدد الدعوة إلى قبول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، والتوقف عن استخدام النفط الروسي، ومنع رسو السفن الروسية في الموانئ الأوروبية.

ويأتي ذلك على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الأوروبيين، بعدم إمكانية تخلي دول الاتحاد الأوروبي عن مصادر الطاقة الروسية في الوقت الحالي، ورفض الاتحاد الأوروبي الصريح لعدم وجود إمكانية لانضمام أوكرانيا للاتحاد، على الأقل في المدى المنظور.

وحذر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، من أن أي هجوم كيماوي محتمل من قبل روسيا في أوكرانيا سيغير جذريا مسار الأعمال القتالية المتواصلة في كييف، وذلك وفقًا لما نشرته وسائل إعلام روسية.

وقال ستولتنبرج، لدى وصوله اليوم الخميس إلى مقر الناتو في بروكسل للمشاركة في قمة الحلف الطارئة، ردا على سؤال عما إذا كان استخدام السلاح النووي يمثل خطا أحمر بالنسبة لحلف شمال الأطلسي: «لن أتكهن بأي شيء ما عدا الحقيقة القاضية بأن الناتو مستعد دائما للدفاع والحماية والرد على أي نوع من الهجوم على دولة حليفة فيه».

وتابع: «أي حالة لاستخدام الأسلحة الكيماوية ستغير جذريا طبيعة الصراع، وستشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وستجلب عواقب خطيرة واسعة النطاق».

ويعتزم قادة الناتو خلال قمة في بروكسل، اليوم الخميس، مناقشة تحديث نظام الردع والدفاع، وستكون الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تكوين أربع مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من الحلف.