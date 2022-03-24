الدفاع الروسية تكشف أدلة جديدة على تورط البنتاجون في تطوير أسلحة بيولوجية بأوكرانيا

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، عن حقائق جديدة حول تورط وزارة الدفاع الأمريكية في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية على الأراضي الأوكرانية.

وقال كوناشينكوف، للصحفيين اليوم الخميس، إن خبراء قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية التابعة للقوات المسلحة الروسية كشفوا خلال دراسة الوثائق عن حقائق جديدة تثبت مشاركة البنتاجون المباشرة في تطوير مكونات أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية ستقدم قريبا أصول الوثائق، التي تثبت أن المشروع البيولوجي "يو بي 2" جرى تطويره والموافقة عليه في البنتاجون، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو إجراء تحليل جُزيئي للعدوى الخطيرة المتوطنة في أوكرانيا بشكل خاص.

وتابع: "لقد تضمن هذا العمل أخذ عينات بهدف الحصول على سلالات جديدة من الجمرة الخبيثة"، منوها بأن الدفاع الروسية تواصل دراسة الوثائق الواردة من موظفي المختبرات البيولوجية الأوكرانية حول الأنشطة البيولوجية العسكرية السرية للولايات المتحدة في أوكرانيا.