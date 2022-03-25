ضبط 3 أطنان أرز أبيض مجهول المصدر في الإسكندرية

تمكنت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 3 أطنان "أرز أبيض" داخل مخزن "غير مرخص" بدون مستندات، ومجهول المصدر، محجوب عن الأسواق بقصد رفع سعره.

وتلقت شرطة الإسكندرية إخطارًا من مباحث التموين والتجارة الداخلية، يفيد ورود معلومات سرية، حول قيام المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية، بحيازة وتخزين كميات من السلع الأساسية "أرز أبيض" بقصد حجبهم على البيع والتداول في الأسواق.

وأكدت التحريات، صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات، ومداهمة المخزن، تم ضبط المسئول عنه، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على المضبوطات "أرز أبيض"، داخل عبوات، مجهولة المصدر، مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد الوطني.

ووفقًا لبيان أمني، اليوم الخميس، فإنه وعقب تقنين الإجراءات، تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.