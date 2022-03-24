الكرملين يعلن اعتزام روسيا إقرار خطة تحصيل قيمة صادرات الغاز الطبيعي بالروبل

قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية للصحفيين، اليوم الخميس، إن روسيا ستقر خطة تحصيل قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي إلى الدول الأخرى بالروبل فقط، وهو ما سيساعد المشترين على اتخاذ قراراتهم بشأن شراء الغاز الروسي على حد قوله.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طالب البنك المركزي الروسي بإعداد آلية لتحصيل المدفوعات بالروبل خلال أسبوع.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بوتين قال إن روسيا لا تريد الحصول على الدولار أو اليورو كمقابل لصادراتها من الغاز الطبيعي.

وقال بوتين أمس، إن روسيا سوف تطلب من الدول التي وصفها "بغير الصديقة" الدفع مقابل الغاز الروسي بعملة الروبل الروسية، مضيفا أن بلاده سوف تستمر في توريد الغاز، ولكنها سوف تغير عملة الدفع فقط.

ومن ناحيته، قال ألفريد ستيرن، الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في" النمساوية للطاقة أن الشركة ليست لديها أي خطط للدفع بالروبل، مضيفا في تصريحات لقناة "بول 24": "غير مسموح لي أن أقوم بشيء كهذا"، مشيرا إلى أن العقود الحالية تنص على الدفع باليورو.

في حين اتهم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخرق التعاقدات بعد إعلانه تحصيل مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل، مضيفا أن الحكومة الألمانية ستجري مشاورات مع شركاء أوروبيين حول هذا الموضوع، مشيرا إلى أن هذا الأمر يوضح مرة أخرى أن روسيا ليست شريكا مستقرا.