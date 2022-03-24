الإمارات ودول الآسيان تبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات

بحث المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، مع سفراء الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا "الآسيان" المعتمدين لدى الإمارات، علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الجانبان وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافةً إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور أنور قرقاش -خلال الاجتماع اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة من التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة ويرتقي بها إلى مستويات جديدة من الشراكة الاستراتيجية.

ومن جانبهم، أعرب سفراء دول الرابطة عن تقديرهم لدولة الإمارات وحرصهم على تعزيز التعاون الثنائي، مقدمين شكرهم للدعم الذي قدمته الدولة لمشاركة الأمانة العامة لرابطة الآسيان في إكسبو 2020 دبي.