الكاف يخطر الزمالك بموعد مباراة ساجرادا الأنجولي

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الجولة الأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقى مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابًا رسميًا من الكاف يفيد بموعد مباراة الزمالك وساجرادا، والذي تحدد ليكون الأول من شهر أبريل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة السادسة مساء يوم الجمعة.

ويحتل الزمالك، المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل ساجرادا الأنجولي المجموعة الرابعة بنقطة واحدة.

وضمن الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنجولي التأهل من تلك المجموعة لدور الثمانية بعدما احتل المركزين الأول والثاني برصيد 12 و11 نقطة على الترتيب.