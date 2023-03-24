إيطالية تخفي جثة والدتها عدة أشهر للحصول على معاشها التقاعدي

أخفت سيدة إيطالية 64 عاما، جثة والدتها المتوفاة في صندوق لعدة أشهر لتستمر في الحصول على معاشها التقاعدي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتم العثور على المرأة، 64 عاما، متوفاة في شقة في باديرنو دونيانو، إحدى ضواحي مدينة ميلانو، بعد أن أبلغ الجيران الشرطة بأنهم لم يشاهدوا المرأة منذ أيام.

وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية، بما في ذلك وكالة أنسا، أن ضباط الشرطة عثروا بمجرد وصولهم إلى المنزل على جثة محنطة بالكامل تقريبا لأمرأة، 90 عاما، ملفوفة في "شريط تغليف الطعام البلاستيكي"، والتي يعتقد أنها أم المرأة، 64 عاما.

وكانت المرأة، 64 عاما، قد أخبرت الجيران بأن والدتها انتقلت إلى دار رعاية للمسنين، دون أن تفصح عنه، في فيرونا، على بعد حوالي 150 كيلومترا شرق ميلانو. ولم تعثر الشرطة على اسم المرأة في سجلات الإقامة بهذه المنشاة.

وبحسب وكالة أنسا، لم يتم تسجيل وفاة المرأة، 90 عاما، وكانت ابنتها، التي ليس لديها مصدر دخل، تتلقى معاشها التقاعدي في حساب مصرفي مشترك.

ووفقا للتقارير توفيت المرأتان لأسباب طبيعية.