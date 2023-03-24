بكين تحث الولايات المتحدة على وقف سلوكها الاستفزازي في بحر الصين الجنوبي

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حثت وزارة الدفاع الوطني الصينية، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة، على وقف سلوكها الاستفزازي بعد أن تجاوزت مدمرة صواريخ موجهة أمريكية المياه الإقليمية للصين قبالة جزر شيشا مرة أخرى اليوم.

وقامت قيادة المسرح الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني بتعقب ورقابة المدمرة الأمريكية "يو إس إس ميليوس"، وفقًا للقانون وأخبرتها بالابتعاد، حسبما صرح تان كه في، المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وقال "تان" إن التدخل قوض بشكل خطير السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي وانتهك بشدة سيادة الصين وأمنها وكذلك القانون الدولي، محذرًا من عواقب وخيمة إذا واصل الجانب الأمريكي استفزازه.

وأضاف أن "جيش التحرير الشعبي الصيني سيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة الصين الوطنية وأمنها بحزم، وكذا السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي".