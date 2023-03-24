 أوكرانيا: روسيا تقصف منطقة خيرسون 74 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
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أوكرانيا: روسيا تقصف منطقة خيرسون 74 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

كييف - أ ش أ
نشر في: الجمعة 24 مارس 2023 - 10:57 ص | آخر تحديث: الجمعة 24 مارس 2023 - 10:57 ص
أعلنت الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 74 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الإدارة العسكرية في بيان، أن القوات الروسية قصفت المنطقة بـ423 قذيفة من المدفعية الثقيلة واستخدمت أنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق، مما أسفر عن مقتل مدني واحد.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وأوضحت أن القذائف الروسية أصابت منازل سكنية منفصلة ومجمعات سكنية مدنية ومنشأة صحية.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

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