روى الإعلامي شريف عامر، تفاصيل تجربته في «غسالة مقلب رامز جلال»، في مقلبه الرمضاني الجديد.

وقال عامر، خلال برنامجه «يحدث في مصر» المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، الخميس، إنه يتعجب من قدرة الفنانين والنجوم ضحايا المقلب، على الشجار مع رامز جلال؛ عقب المقلب، مضيفًا: «أنا فيّصت وتعبت جدًا، واتخبطت أكتر من مرة، وكان نفسي أعرف بس أنا كويس ولا حصل لي حاجة».

وأذاع تجربته داخل البرنامج، وكرر استغاثته «كفاية كفاية»، موضحًا أنه طلب من أسرة البرنامج تبطين حوائط الغرفة؛ بسبب تعرضه للإيذاء نتيجة الاصطدام بالحائط.

برنامج رامز جلال 2023، يكون على مقلبين، حيث يستدرج الفنان رامز جلال، ضيوفه في برنامج «رامز نيفر إند»، عن طريق وهمهم أن يذهبون لافتتاح إحدى المطاعم الكبرى، وحينما يذهب الضيف إلى هناك يتعرض لمضايقات من قبل العاملين في المطعم مثل إلقاء الطعام في وجوههم .

أما المقلب الثاني يأتي كالتالي، دعوة الضحية إلى مطعم طائر وأثناء تواجده على ارتفاع عال، يحدث المقلب الآخر، ويبدو أنه سيتم إبهام الضحية على أنه عطل في الألة، وبعدها يدخل الضيف في حالة فزع وخوف شديد مع كثرة اهتزاز المطعم.