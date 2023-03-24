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قُتل شاب طعنًا بالسكين في رقبته على يد شاب آخر، بطعنة نافذة أودت بحياته، بقرية كفر العرب بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وجرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى جامعة بنها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطار من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطارًا يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمقتل شاب طعنا بقرية كفر العرب دائرة المركز.

وتوصلت تحريات المباحث بقيادة المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة بنها مقتل شاب يدعى "محمد حسان أبو زغلة" على يد "ع.هـ" بقرية كفر العرب دائرة المركز حيث تربص بالمجني عليه فور وصوله ونزوله من سيارته وطعنه بالخنجر في رقبته من الخلف، وأسقطه قتيلا في الحال.

ووقعت خلافات قديمة بين العائلتين عقدوا على إثرها "مجلس أهالي"، وتم الصلح منذ شهر.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم والسلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.