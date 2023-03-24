المرصد السوري: ارتفاع قتلى الضربات الأمريكية ضد مليشيات إيران إلى 11 شخصا

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن، ارتفاع عدد قتلى الضربات الأمريكية ضد المليشيات الموالية لإيران إلى 11 شخصا في مناطق متفرقة من البلاد.



وقال مدير المرصد -في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الجمعة- إن هذه التطورات تأتي بعد مقتل 6 أشخاص في القصف الجوي الذي استهدف أحد مستودعات الأسلحة التابعة للمليشيات الإيرانية في حي هرابش بمدينة دير الزور السورية الواقعة بالقرب من الحدود مع العراق.



وأشار المرصد السوري إلى مقتل 3 آخرين في القصف على بادية البوكمال الواقعة شرقي البلاد، في حين قتل اثنان آخران في القصف الجوي على الأطراف الجنوبية من مدينة الميادين، موضحا أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لوجود جرحى بعضهم في حالات خطيرة.



كان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أكد في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستتخذ كل ما يلزم للدفاع عن شعبها، وذلك عقب توجيه واشنطن ضربات جوية ضد منشآت لجماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني شرقي سوريا.



تأتي هذه الضربات الجوية الأمريكية عقب إعلان وزارة الدفاع (البنتاجون) مقتل مقاول أمريكي وإصابة خمسة جنود أمريكيين بالاضافة إلى مقاول أمريكي آخر في هجوم استهدف قاعدة للتحالف قرب مدينة الحسكة السورية.