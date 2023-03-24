ميسي يقود هجوم الأرجنتين في المباراة الودية أمام بنما

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أعلن ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، التشكيل الذي سيخوض المباراة الودية أمام منتخب بنما، فجر اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويستضيف المنتخب الأرجنتيني على ملعب المونومينتال، نظيره منتخب بنما في الثانية فجر اليوم الجمعة، في مباراة ودية ضمن استغدادات المنتخبين للاستحقاقات الدولية القادمة.

وجاء تشكيل المنتخب الأرجنتيني في مواجهة اليوم كما يلي:

حراسة المرمى: مارتينيز الدفاع: مولينا، روميرو، اوتامندي، تاليافكو.

خط الوسط: دي بول، انزو فيرنانديز، ماك اليستر.

الهجوم: ليونيل ميسي، جوليان الفاريز، انخيل دي ماريا.