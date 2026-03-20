مدرب الترجي: جاهزون لجميع السيناريوهات أمام الأهلي

أكد باتريس بوميل، المدير الفني للترجي التونسي أنه قام بتجهيز جميع السيناريوهات الممكنة في مباراة الغد، أمام النادي الأهلي، المُقرر إقامتها لحساب منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء غدٍ، السبت، على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال باتريس بوميل في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح التونسية: "تشجيع جمهور نادي الترجي لنا في المطار قبل السفر إلى القاهرة أذهلنا، ونحن سنقوم بكل شيء لإهداء التأهل للمئات في القاهرة ولكل المشجعين في كل مكان".

وشدد المدرب البلجيكي على أهمية المواجهة، معتبرا أن مباراة الأهلي أمام الترجي بمثابة نهائي قبل الأوان، وأن الذهاب بعيدًا في البطولة يأتي من خلال تجاوز عقبة الفريق الأهلي الذي يمتلك مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب المهارة الكبيرة.

وأتم باتريس بوميل تصريحاته قائلًا: "لقد تحدثت كثيرًا مع اللاعبين، وجهزنا معهم جميع السيناريوهات الممكنة في تلك المباراة، والتأهل يفرض على اللاعبين أن يكونوا أقوياء وفي مستوى الحدث".

يُذكر أن نادي الترجي التونسي كان قد تغلب على الأهلي بهدف دون رد، يوم الأحد الماضي، على ملعب رادس، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.