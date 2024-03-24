الدفاعات الجوية الأوكرانية تسقط نحو 10 صواريخ روسية أطلقت على كييف

أعلن سيرهي بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف، في بيان عبر تطبيق تليجرام، أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت نحو 10 صواريخ روسية فوق كييف عند اقترابها من العاصمة الأوكرانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وقال البيان، إن موسكو شنت "الهجوم الصاروخي الضخم الثالث على أوكرانيا والثاني على كييف خلال الأيام الأربعة الماضية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أن "العدو استخدم مجددا صواريخ كروز من طراز كيه إتش-101 وكيه إتش-555 وكيه إتش-55" التي تم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية من طراز "تو-95 إم إس".

وأكد البيان أن "عمليات إطلاق الصواريخ وقعت في منطقة إنجلز في منطقة ساراتوف، واستمر التحذير من الهجمات الجوية في العاصمة لأكثر من ساعتين، واقتربت الصواريخ من كييف في مجموعات من جهة الشمال".

وأشار بوبكو، إلى إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت ودمرت نحو 10 صواريخ للعدو فوق كييف عند اقترابها من العاصمة، مؤكدا أنه لم تقع إصابات أو أضرار في العاصمة، بحسب المعلومات الأولية.