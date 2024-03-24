نشأت الديهي: حزمة حماية اجتماعية متكاملة سيتم الإعلان عنها قريبا ‏

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر تسير على طريق إصلاح اقتصادي هام، مضيفا أن الدولة تدرك تأثير زيادة ‏الأسعار على المواطن البسيط‎.‎

وأضاف خلال برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «‏TEN‏» مساء السبت، أن الدولة تعمل على تخفيف معاناة ‏المواطنين من خلال «حزمة حماية اجتماعية متكاملة سيتم الإعلان عنها قريبا»‏‎.‎

ونوه أن مصر «أرخص دولة في أسعار النفط والجاز والبنزين»، وذلك على الرغم من زيادة الأسعار بمقدار جنيه واحد أو اثنين مؤخرًا، مشيرا إلى أن الدولة لاتزال تدعم الوقود بأكثر من 120 مليار جنيه سنويا‎.‎

ولفت إلى أن سعر السولار لم يتغير خلال آخر اجتماعين للجنة تسعير المواد البترولية الأشهر الماضية، عازيا الزيادة ‏الأخيرة إلى استيراد مصر للوقود والسولار من الخارج بالدولار.‏

وشدد على ضرورة الوصول تدريجيًا إلى تحرير المحروقات من الدعم، قائلا: «لابد من الوصول لتحرير أسعار ‏المحروقات، الناس بتقول السعر مرتفع طبعا والناس مضايقة بالتأكيد لا أحد سعيد بزيادة الأسعار، لكن ‏انظروا لتر السولار والبنزين بجميع أصنافه بكام خارج مصر!».‏

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وختم «الديهي» بالقول أن أسعار الوقود في مصر على الرغم من ارتفاعها لكنها لا تزال أقل بكثير من أسعارها في ‏دول عربية مثل الأردن والمغرب والدول العربية النفطية‎.