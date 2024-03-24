حلت الفنانتان انتصار وميرهان حسين، مساء اليوم الأحد، ضيفتين على برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر»، الذي يقدمه الفنان رامز جلال على مدار شهر رمضان عبر شاشة «MBC مصر».

وفي الفقرة الثانية التي تشهد مواجهة بين الضيفين، رجب جلال بالفنانتين، قائلًا: «حمد الله على السلامة وآسفين على الرخامة».

وتوجه بالحديث إلى حسين، حول افتعالها للمشكلات في الوسط الفني، لترد الفنانة بالقول: «أنا اللي بيتعمل معايا مشاكل».

وبسؤال «جلال»: «اعتزلتي عشان التريند؟»، أجابت: «لا طبعا.. جالي اكتئاب».

وعقب رامز: «الاكتئاب خلص في يومين؟!»، لتوضح الفنانة: «الجمهور خلاني أرجع في رأيي، والله العظيم جالي إحباط».

ويُذاع برنامج المقالب «رامز جاب من الآخر» بعد الإفطار مباشرة يوميًا خلال شهر رمضان، على قناة «MBC مصر».

ووقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام منهم، أحمد السقا، وسمية الخشاب، وباسم سمرة، وحمدي الميرغني، وأيتن عامر، وحسن شاكوش، ونجلاء بدر، وأحمد حسام ميدو، وحمادة هلال، ومحمد رياض، وباميلا الكيك، ومحمد شاهين، وحسن عسيري، وغيرهم.