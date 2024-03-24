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الشرطة الإندونيسية: تقديم كل الخدمات لضحايا فيضانات ديماك

وجاكرتا - د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 6:57 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 6:57 م

أكد مساعد قائد الشرطة الوطنية الإندونيسية ديدي براسيتي، أن ضحايا الفيضانات في مقاطعة ديماك، بإقليم جاوة الوسطى، تم التعامل معهم بشكل جيد من جانب الفريق الإنساني التابع للشرطة الوطنية.

ونقلت اليوم الأحد وكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" عنه قوله في جاكرتا أمس إنه: "بفضل التآزر والتعاون بين الجيش الإندونيسي والشرطة الوطنية والمتطوعين والحكومة المحلية، يمكن التعامل مع ضحايا الفيضانات بشكل جيد للغاية".

وقال براسيتيو إن فريقه قدم خدمات لعلاج الصدمات النفسية، وسعى جاهدا لتلبية احتياجات الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

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