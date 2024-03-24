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رئيس الوزراء الباكستاني يلتقي بوزير الدفاع السعودي

د ب أ
نشر في: الأحد 24 مارس 2024 - 5:45 م | آخر تحديث: الأحد 24 مارس 2024 - 5:45 م

قال رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، اليوم الأحد، إنه سعد بلقاء وتبادل وجهات النظر مع أخيه الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع السعودي الذي كان ضيف شرف في الاحتفال باليوم الوطني  لباكستان.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن رئيس الوزراء قوله، في تغريدة على حسابه على موقع إكس، إنه "قدم للوزير السعودي التهنئة على حصوله على أرفع وسام مدني في باكستان وهو "نيشان باكستان" لمساهمته فائقة القيمة في تعزيز العلاقات الأخوية بين باكستان والسعودية".

وأضاف أيضا أنه بعث بأطيب التمنيات والتحيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس الباكستانية عن شهباز شريف قوله "باكستان والسعودية تقفان معا بفخر في كل الأوقات وفي جميع المناسبات".


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