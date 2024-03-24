مقطع فيديو يظهر تخطيط طالبان لشن هجمات على قوات الأمن الباكستانية

أظهر مقطع فيديو لحركة طالبان الأفغانية، مقاتلي الحركة وهم يخططون لشن هجمات على قوات الأمن الباكستانية على طول الحدود الباكستانية الأفغانية.



وتم تسجيل مقطع الفيديو، في منطقة "دانجار ألجاد" الأفغانية. ويمكن رؤية يحي حافظ، زعيم حركة طالبان الأفغانية، وهو يعطي تعليمات لإرهابي مجموعة "جول بهادور" بضرورة مهاجمة مواقع لقوات الأمن الباكستانية، حسب صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد.



ويقول قائد حركة طالبان الأفغانية، أنهم مستعدون للانتقام من باكستان. وقال لعناصر الحركة أنه وفقا للخطة، سيكون هناك ستة رجال سيطلقون صواريخ وستة سيكونون مساعدين لهم.



ويعتبر مقطع الفيديو، دليلا آخر على ما تقوله إسلام آباد من أن حركة طالبان الأفغانية تستخدم الأراضي الأفغانية لتخطيط وتنفيذ هجمات على قوات الأمن الباكستانية على الحدود الباكستانية الأفغانية وتقديم الدعم الكامل للإرهابيين.