الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى من جنوده في قطاع غزة إلى 252

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي، أمس السبت، خلال العملية المستمرة، التي تستهدف عناصر حركة "حماس" في مستشفى "الشفاء" في مدينة غزة.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الجندي يبلغ 21 عاما من مدينة "ريشون لتسيون" وكان مقاتلا، في الكتيبة 932، بلواء "ناحال"، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى بين الجنود الإسرائيليين، في القتال ، الذي يشنه الجيش الإسرائيلي ضد حماس، في غزة إلى 252 .

ووسط مداهمة مسشفى الشفاء، التي بدأت في وقت مبكر يوم الاثنين الماضي ، قال الجيش الإسرائيلي أمس السبت إن القوات وجدت بنية تحتية تابعة لمجموعات مسلحة ومخابئ أسلحة.

وأضاف الجيش أن سلاح الجو هاجم أمس الأول الجمعة 35موقعا في جميع أنحاء قطاع غزة بما في ذلك غرف قيادة وبنية تحتية أخرى تابعة لهذه المجموعات.