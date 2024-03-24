مدرب فرايبورج السابق يتوقع نجاح شوستر

يرى روبن دوت، مدرب فريق فرايبورج الألماني لكرة القدم السابق، أن يوليان شوستر هو الرجل المناسب لقيادة الفريق بدءا من الصيف المقبل، بسبب البيئة الخاصة للنادي.

وأعلن النادي المنافس بالدوري الألماني (بوندسليجا)، أول أمس الجمعة، تعيين شوستر، قائد فرايبورج السابق، مديرا فنيا للفريق، خلفا لكريستيان شترايخ، الذي سيرحل عن تدريب الفريق، بعد أكثر من 12 عاما في منصبه، بنهاية الموسم.

وقال دوت، الذي تولى تدريب فرايبورج في الفترة ما بين عامي 2007 و2011 خلفا لفولكر فينكه، الذي استمر لمدة 16 عاما في منصبه، لمجلة (كيكر) الرياضية الألمانية، اليوم الأحد "يوليان يتمتع بموهبة تدريب هائلة وأنا مقتنع بنسبة 100% بأنه سينجح مع بيئة النادي الداعمة له".

ولعب شوستر تحت قيادة دوت الذي وصفه بأنه "زعيم الفريق" و"استراتيجي من الطراز الأول. الذي يمكنك التحدث معه كمدرب حول الخطط والأساليب التكتيكية".

وقال دوت إن شوستر سينجح بسبب بيئة فرايبورج الخاصة، مشيرا إلى أن بإمكانه تحقيق التفوق "في أسوأ الظروف حتى حال هبوط الفريق كما حدث تحت قيادة كريستيان شترايخ الذي قاد الفريق بعد ذلك للصعود على الفور".

ويعد شوستر حاليا جزءا من الجهاز الفني لأكاديمية فرايبورج، علما بأنه لم يتول تدريب أي فريق أول من قبل، ويتعين عليه ملء الفراغ الكبير الذي سيتركه رحيل شترايخ.