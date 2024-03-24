سنغافورة: إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في كشك لبيع الأغذية بمركز نيوتون الشهير للمأكولات

قال متحدث باسم قوة الدفاع المدني في سنغافورة، إن شخصين قد تم نقلهما اليوم الأحد إلى المستشفى بعد أن اشتعلت النيران في أحد أكشاك بيع الأغذية في مركز نيوتون للمأكولات الذى يحظى بشهرة كبيرة بين السكان المحليين والسائحين.

ونقلت صحيفة ستريتس تايمز السنغافورية عن المتحدث قوله إن تحقيقات أولية تشير إلى أن الحريق اندلع عندما تُرك الطعام الذي كان يتم طهيه في الكشك دون مراقبة.

وأضاف أنه من المعتقد أن الشخصين اللذين تم نقلهما إلى مستشفى سنغافورة العام يعانيان من استنشاق الدخان.

وقد أظهرت صورنشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة ستريتس تايمز السنغافورية سحب الدخان الكثيفة وهى تغطى المركز الذي يحظى بشعبية لدى السياح والسنغافوريين من جميع مشارب الحياة.

وأظهرت الصور أيضا سيارات الإطفاء التابعة لهيئة الدفاع المدني السنغافورية التى شاركت فى إخماد الحريق .