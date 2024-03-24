حورية فرغلي عن هيثم أحمد زكي: لا اتخطبنا ولا اتجوزنا



رفضت الفنانة حورية فرغلي، الحديث عن الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، قائلة: "أنا مش هتكلم عن حد متوفي، لا اتخطبنا ولا اتجوزنا".

وأضافت «فرغلي»، في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: «الله يرحمه مش عايزة أتكلم عنه، مش عايزة أتكلم عن هيثم سيبوه مرتاح في قبره، أنا أعرفه منذ عام 2011، أما خطيبته فهي ظهرت جديد».

وتابعت الفنانة: «أعرفه من قبل ما خطيبته تتولد أصلا، أنا متضايقة منها إنها تتكلم عني كده وتقولي متتكلميش عن هيثم، أنا أصلا متكلمتش عنه لا شتمت ولا قلت حاجة وحشة، اتكلمت عن سبب خصامنا مع بعض وهو مد ايده عليّ في لوكيشن مسلسل دوران شبرا والناس شاهدة».