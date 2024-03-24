مدير الإغاثة الطبية بغزة: مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى بالقطاع لمقبرة جماعية ومعتقل كبير

قال الدكتور عائد ياغي مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير.



وأضاف في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع تواليًّا، موضحًا أن الاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.



وأوضح أن الجرحى في القطاع ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.



وأشار إلى أن هناك انهيارًا تامًا للمنظومة الصحية في شمال غزة رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لم تحترم أي قوانين خلال اقتحامها الأراضي الفلسطينية.



ولفت إلى أن جميع المرضى في مجمع الشفاء تم احتجازهم في مبنى صغير، ولا توجد أي خدمات يمكن تقديمها للمستشفى.



