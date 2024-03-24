مقاتلة روسية من طراز ميج 31 تعترض قاذفتي قنابل أمريكيتين فوق بحر بارنتس

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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنه تم الدفع بطائرة مقاتلة روسية من طراز ميج 31 لاعتراض قاذفتي قنابل استراتيجيتين أمريكيتين كانتا تقتربان من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع قولها إن أجهزة مراقبة المجال الجوي الروسي رصدت اليوم الأحد، هدفا جويا فوق بحر بارنتس يقترب من حدود دولة الاتحاد الروسي.

وأوضحت الوزارة إنه تم الدفع بطائرة مقاتلة من طراز ميج 31 من قوات الرد السريع التابعة للدفاع الجوي للتعرف على الهدف الجوي ومنعه من انتهاك حدود الدولة الروسية.

وأضافت أن "طاقم المقاتلة تعرف على الهدفين الجويين على أنهما قاذفتا قنابل استراتيجيتان من طراز بي – 1 بي تتبعان السلاح الجوى الأمريكي".

وذكرت: "عندما اقتربت المقاتلة الروسية منهما، استدارت القاذفتان الأمريكيتان بعيدا عن حدود الدولة الروسية"، مضيفة أن الطائرة الروسية عادت بسلام إلى قاعدتها الجوية، مما حال دون انتهاك حدود الدولة الروسية.

وأكدت الوزارة أن الطائرة المقاتلة الروسية اتبعت بدقة القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق مياه محايدة، مع الالتزام بإجراءات السلامة.