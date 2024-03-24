القبض على رجل بتهمة تهريب الميثامفيتامين إلى أستراليا

أعلنت السلطات في أستراليا اليوم الأحد إلقاء القبض على رجل تايواني بتهمة تهريب أكثر من 20 كيلوجرام من الميثامفيتامين إلى البلاد مخبأة في شاي الأعشاب وزجاجات النبيذ وملح الاستحمام.

وقالت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان إن الرجل،27 عاما، وصل إلى سيدني على متن رحلة جوية قادما من تايلاند يوم الثلاثاء.

وذكرت في بيان إن ضباط قوة حرس الحدود عثروا على طرود تحتوي على 2ر21 كيلوجرام من الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم الميث أو أيس، مخبأة في شاي الأعشاب وزجاجات النبيذ وملح الاستحمام في حقيبة من أمتعة الرجل.

وتم في وقت لاحق اتهام الرجل باستيراد كمية تجارية من المخدرات المحظور دخولها للبلاد، والتي قد يصدر بسببها عقوبة قصوى تصل للسجن مدى الحياة.

وقالت روزماري كراكنيل من قوة الحدود الأسترالية: "تواصل العصابات ابتكار طرق مختلفة لمحاولة تهريب المخدرات غير المشروعة إلى أستراليا، مع هذا المثال تحت ستار المنتجات الغذائية والكحولية المشروعة".

وتابعت "يتمتع ضباطنا في قوة الحدود الأسترالية بمهارة استثنائية في التعرف على المسافرين الذين قد يحاولون استيراد مواد غير مشروعة إلى بلدنا واستجوابهم".

ووفقا لتقرير صادر عن لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية نشر في وقت سابق من هذا الشهر، تم إنفاق حوالي 5ر10 مليار دولار أسترالي (8ر6 مليار دولار أمريكي) على الميثامفيتامين في البلاد بين آب/أغسطس 2022 وآب/أغسطس 2023.

وأظهر تحليل مياه الصرف الصحي زيادة قدرها 5ر1 طن إلى 5ر10 طن في الاستهلاك الوطني للمخدرات. وقالت هيذر كوك، رئيسة لجنة الاستخبارات الجنائية الأسترالية، إن الارتفاع في استهلاك الميثامفيتامين كان مقلقا بشكل خاص "بسبب الأضرار المجتمعية الكبيرة التي تسببها".