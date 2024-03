جوتيريش يطالب بوقف فوري لإطلاق النار: الرعب والجوع يطارد سكان غزة

شدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وقال في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأحد: «الرعب والجوع يطارد سكان غزة.. أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ بالنسبة للمدنيين الفلسطينيين (وللأسرى)، ولجميع شعوب المنطقة».



وأضاف أنه حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الأسرى.





Horror & starvation stalk the people of Gaza.



Any further onslaught will make everything worse. Worse for Palestinian civilians, for the hostages, for all people of the region.



It’s more than time for an immediate humanitarian ceasefire & the immediate release of all hostages.