تشغيل محطة كهربائية جديدة بوسط العراق

افتتح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، محطة كهرباء العباسية التحويلية في محافظة النجف المجهزة من شركة سيمنس الألمانية لفك اختناقات التوزيع في الشبكة الوطنية.

وأكد السوداني، خلال احتفالية تشغيل المحطة، أن الحكومة ماضية في تنفيذ مشاريع البنى التحتية الاستراتيجية والخدمية، خاصة في مجال تطوير الشبكة الوطنية للطاقة الكهربائية، بما يؤمن القدرة على فك الاختناقات.

وشدد على ضرورة استكمال متطلبات فك الاختناقات في محافظة النجف "بوسط العراق".

وحسب بيان للحكومة العراقية، تم ربط المحطة بخطين 132 كي في بمحطة النجف 400 كي في بطول يتجاوز 29 كيلو مترا سعة كل خط 240 ميكاواط لغرض فك الاختناقات، وتجهيز محطات التوزيع في محافظة النجف.