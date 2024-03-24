زيلينسكي: روسيا دائما تلقي باللوم على الآخرين بعد أن يوجه بوتين الاتهام

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشكل قاطع محاولات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين توجيه الاتهام إلى كييف في الوقوف وراء الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو يوم الجمعة.

وفي خطابه اليومي عبر الفيديو مساء السبت قال زيلينسكي:"بعد ما حدث أمس في موسكو، يحاول بوتين والأوغاد الآخرون بالطبع إلقاء اللوم على طرف آخر". وأضاف أن موسكو تستخدم دائما نفس الأساليب "وهم دائما يلومون الآخرين".

وتابع زيلينسكي أنه بعد الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، أطبق "بوتين" هذا فمه لمدة يوم بدلا من الاعتناء بمواطنيه الروس.

وبدلا من ذلك، فكر بوتين في "كيف يمكنه إلقاء هذا على أوكرانيا".

وجاءت تصريحاته بعد أن قال بوتين في وقت سابق إنه كان هناك "أثر أوكراني" بعد الهجوم، لكنه لم يضيف المزيد من التفاصيل.

وقتل ما لا يقل عن 133 شخصا في الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في كروكوس سيتي هول مساء الجمعة. وأعلنت ميليشيا تنظيم داعش الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم.

واتهم زيلينسكي روسيا بنشر الإرهاب بنفسها، قائلا إن الروس يأتون إلى أوكرانيا لإحراق المدن "ويحاولون إلقاء اللوم على أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي إنهم عذبوا واغتصبوا الناس وألقوا باللوم على الضحايا. لقد جلبوا مئات الآلاف من إرهابييهم إلى هنا، على الأراضي الأوكرانية، للقتال ضدنا، وهم لا يهتمون بما يحدث في بلادهم".