رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث مع وزيرة خارجية السويد الأوضاع في غزة والضفة الغربية

بحث محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الإثنين، مع ماريا مالمر ستينرجارد وزيرة خارجية السويد التي تزور رام الله حاليا، آخر المستجدات في فلسطين، خاصة في ظل استمرار حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتداءات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية بما فيها القدس، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، خلال اللقاء، على ضرورة تكثيف الضغط الدولي لوقف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحقيق وقف إطلاق نار مستدام، وفتح المعابر كل مع القطاع، تمهيدًا لتنفيذ خطة إعادة الإعمار بمساندة الدول الصديقة والشركاء الدوليين.

وأطلع مصطفى، ستينرجارد على اعتداءات جيش الاحتلال واجتياحه لمحافظات شمال الضفة الغربية وما يرافقه من تدمير للبنية التحتية، وهدم للمنازل والمنشآت، والتهجير القسري للسكان في مخيمات شمال الضفة الغربية، واستمرار التوسع الاستعماري واعتداءات المستعمرين، بالإضافة لاستمرار الاقتطاعات غير القانونية من عائدات الضرائب الفلسطينية.

من جانبها أكدت الوزيرة السويدية ضرورة التوصل لوقف إطلاق نار مستدام في قطاع غزة، ورفض بلادها كل الإجراءات الاستعمارية غير الشرعية وفق القانون والشرعية الدولية، واستمرار تقديم جميع أشكال الدعم لفلسطين ولشعبها، خاصة الجهود الإغاثية والإنسانية.