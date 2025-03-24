رئيس وزراء فلسطين: ندعو المجتمع الدولي للتحرك لإنهاء الاحتلال ومساءلة إسرائيل

دعا الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة والمساهمة الفعالة في مؤتمر إعادة البناء الذي سيعقد في العاصمة المصرية في مايو المقبل، والذي يمثل خطوة هامة نحو إعادة التعافي في قطاع غزة.

وطالب خلال مؤتمر صحفي مع مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على هامش زيارتها إلى الضفة الغربية المحتلة اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بالمشاركة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية المقرر عقده في يونيو المقبل برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وأكد أن السلطة الفلسطينية تعبر عن التزامها نحو السلام العادل والدائم للشعب الفلسطيني، متابعا «ندعو إلى العمل الدولي من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وضمان مساءلة إسرائيل عن جميع أفعالها».

كما أعرب عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي في هذا السعي نحو تحقيق العدالة والسيادة، مطالبا بالمزيد من الجهود الدولية للمساءلة عما تقوم به الاحتلال الإسرائيليي.