ماذا قال ترامب بشأن إضافة صحفي إلى محادثة سرية حول خطط ضرب الحوثيين في اليمن؟

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علمه بإضافة صحفي إلى مجموعة مراسلة سرية بحثت خططًا عسكرية، قائلًا: "لا أعرف شيئًا عن ذلك."

جاء تصريح ترامب بعد كشف الصحفي الأمريكي جيفري جولدبرج عن واقعة غير مسبوقة، حيث أضافه مجلس الأمن القومي الأمريكي عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة سرية على تطبيق "سيجنال"، تم فيها مناقشة خطط الإدارة لتنفيذ ضربات جوية ضد الحوثيين في اليمن.

وبحسب جولدبرج، الذي يرأس تحرير موقع "ذا أتلانتيك"، فقد وجد نفسه وسط مجموعة ضمّت وزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية، ومدير الاستخبارات، وغيرهم من كبار المسؤولين أثناء مناقشتهم أسباب تنفيذ الضربات فورًا، والمبررات التي ستروجها الإدارة.

وكشف جولدبرج أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، كان من المعارضين للضربات، معتبرًا أنها "تتعارض مع استراتيجية ترامب تجاه أوروبا"، فيما حاول ستيفن ميلر، نائب مدير موظفي البيت الأبيض، تهدئته بالقول: "لا شيء مجاني."

وأثار وجود الصحفي في المجموعة شكوكه حول ما إذا كان قد أُضيف عن قصد أم بالخطأ، ما دفعه إلى إرسال استفسار للبيت الأبيض، متسائلًا: "هل هذه المجموعة حقيقية؟ وهل كانوا يعلمون بوجودي؟"

فيما علّق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، بقوله: "نحن نراجع كيفية إضافة رقم عن طريق الخطأ إلى مجموعة تواصل عسكرية تناقش خطط اليمن، لكن ذلك لم يؤثر على أمننا القومي."

يُذكر أن الولايات المتحدة بدأت حملتها الجوية الموسعة ضد الحوثيين في 15 مارس، بينما أعلن الحوثيون إطلاق صواريخ نحو إسرائيل 4 مرات منذ استئناف تل أبيب قصفها على غزة.