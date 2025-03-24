حكومة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 207 منذ بدء الحرب على القطاع

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين الفلسطينيين إلى 207 منذ بدء الإبادة الجماعية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023.

وقال المكتب الحكومي، في بيان: "ارتفاع عدد الشهداء الصَحفيين إلى 207 صحفيين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي محمد منصور، مراسل قناة فلسطين اليوم الفضائية"، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأدان المكتب بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمّل الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة البريطانية، وألمانيا، وفرنسا، المسئولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء الوحشية.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

وناشد بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ولحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.

يأتي ذلك فيما ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50 ألفاً و82 شهيداً، و113 ألفاً و408 مصابين منذ 7 أكتوبر 2023.



وقالت مصادر طبية، إن من بين الحصيلة 730 شهيدا، و1367 مصابا منذ 18 مارس الحالي، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن 61 شهيدا، بينهم 4 شهداء انتُشلت جثامينهم، و134 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.