قال برنامج الأمم المتحدة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (إتش آي في) الذي يسبب مرض الإيدز في جنيف اليوم الاثنين، إن الإصابات اليومية الجديدة بالفيروس في جميع أنحاء العالم يمكن أن تتضاعف تقريبا بدون المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة.

وأعربت المديرة التنفيذية للبرنامج ويني بيانييما عن تفهمها لرغبة الولايات المتحدة في تقليص تمويلها لمشاريع المساعدات في جميع أنحاء العالم، لكن الانسحاب المفاجئ من قبل الولايات المتحدة سيكون له عواقب وخيمة.

ولم يعلن أي مانح آخر حتى الآن عن قيامه بتغطية الخسارة.

وأشارت بيانييما إلى أن العديد من الحكومات الأفريقية تعمل على زيادة مساهماتها في الرعاية الصحية ، لكن هذا لا يمكن أن يحدث بشكل فوري.

وقدرت بيانييما ميزانية برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس الإيدز لعام 2024 بمبلغ 220 مليون دولار، تم تمويل أكثر من نصفها من قبل الولايات المتحدة.

وقالت إن آلاف المصابين بفيروس الإيدز لم يعودوا يتلقون الأدوية نتيجة لتقليص الولايات المتحدة مساهماتها ، وإنه بدون رعاية موثوقة ، يمكن أن ينتشر الفيروس بسرعة مرة أخرى.

ووفقا لتوقعات برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، فإنه على مدى السنوات الأربع المقبلة، يمكن أن تحدث 7ر8 مليون إصابة جديدة و 3ر6 مليون حالة وفاة إضافية في ظل غياب التمويل الأمريكي.