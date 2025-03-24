تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن شروط الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.

وقال خلال برنامج «كأنك تراه»، على قناة «صدى البلد»، إن الاعتكاف من العبادات العظيمة في الإسلام، وهو أن يلبث الإنسان في المسجد بنية التقرب إلى الله، مشيرًا إلى أن الفقهاء حددوا ركنين أساسيين للاعتكاف.

وأضاف أن الركنين هما أن يكون في المسجد، فلا يصح في البيت أو العمل، باستثناء المرأة التي خصصت مكانًا في بيتها للصلاة والعبادة، وثانيا أن يلبث المعتكف في المسجد، أي البقاء فيه لفترة يشعر فيها الإنسان بالخشوع والتقرب إلى الله، خاصة في العشر الأواخر من رمضان.

وأوضح أن الدعاء من أعظم العبادات، حيث أمرنا الله به في قوله تعالى «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ».

وأشار إلى أن الاستجابة قد تكون بأحد ثلاثة أمور، وهي الاستجابة للدعاء كما هو، أو ادخاره للآخرة لينال به العبد خيرًا أعظم، أو صرف سوء كان سيصيب الإنسان بسبب هذا الدعاء.

