استشهاد 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم

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استُشهد اليوم الاثنين 51 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم.

وشنت الطائرات الإسرائيلية ليلة الأحد الاثنين، غارات جوية على مخيم النصيرات بغزة وأنحاء متفرقة من القطاع، وسط أنباء عن سقوط ضحايا جراء القصف.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "الطائرات الإسرائيلية شنت غارة بالقرب من رعاية جباليا شمال غزة، كما سجلت غارة على مخيم النصيرات وسط غزة".

وأوضحت أن "هناك ضحايا وإصابات جراء قصف منزل في مخيم 5 بالنصيرات وسط القطاع".

وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قام بنسف مبان في تل السلطان غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة".

وفي اليوم السابع من استئناف الحرب على غزة بعد تنصل إسرائيل من اتفاق وقف إطلاق النار، اغتال الجيش عضو المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل برهوم، في قصف استهدف مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، مساء الأحد، إن 5 أشخاص قتلوا وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مبنى الطوارئ بمجمع ناصر الطبي في خان يونس.

ومنذ استئناف العمليات العسكرية في غزة فجر الثلاثاء وحتى يوم السبت، قتل أكثر من 650 فلسطينيا وأصيب 1172 آخرون معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.