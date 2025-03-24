 الزمالك يكشف طبيعة إصابة شيكابالا ومصطفى شلبي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الزمالك يكشف طبيعة إصابة شيكابالا ومصطفى شلبي

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 24 مارس 2025 - 1:35 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 مارس 2025 - 1:35 ص

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تفاصيل إصابة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي  ثنائي الأبيض خلال مباراة بتروجت التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وقال رئيس الجهاز الطبي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي الزمالك إن إصابة "شيكابالا" عبارة عن كدمة في الركبة.

وفيما يخص مصطفى شلبي، أوضح الدكتور محمد أسامة أن التشخيص المبدئي للإصابة هو عبارة عن كدمة في الساق، وسيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة لتحديد حجم الإصابة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.


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