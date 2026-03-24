إصابة معلم إثر سقوطه من أعلى سقالة في أثناء الشرح للطلاب بالغربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت مدرسة الزخرفية التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية في محافظة الغربية، إصابة معلم يدعى عصام حميدة السيد النميسي، مدرس عملي فرم خرسانية بعد تعرضه لحادث سقوط من أعلى سقالة في أثناء قيامه بشرح تدريب عملي للطلاب.

وتلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، إخطارا بورود بلاغ يفيد سقوط معلم بمدرسة الزخرفية التابعة لإدارة لإدارة كفر الزيات التعليمية من أعلى سقالة.

وأسفر الحادث عن إصابته بكسر في الحوض الأيمن وكسر في الذراع الأيمن، بالإضافة إلى جروح متفرقة بالوجه استلزمت 8 غرز.

ونقل المصاب إلى مستشفى كفر الزيات العام؛ لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، ويخضع للعلاج تحت إشراف الأطباء، مع متابعة حالته الصحية.