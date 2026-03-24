تعرف على موعد وديتي مصر أمام السعودية وإسبانيا

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، أولى مبارياته الودية في معسكر مارس أمام السعودية يوم 27 مارس في جدة، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بينما يخوض منتخب مصر وديته الثانية أمام إسبانيا يوم 31 مارس، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى:

محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مهدي سليمان، محمد علاء.

خط الدفاع:

محمد هاني، طارق علاء، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، خالد صبحي، أحمد فتوح، أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

حمدي فتحي، مروان عطية، مهند لاشين، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، إبراهيم عادل، هيثم حسن، إسلام عيسى

خط الهجوم:

مصطفى محمد، ناصر منسي.