استمرار احتجاز نجل ولية عهد النرويج لحين صدور حكم في قضية اتهامه بالاغتصاب

من المقرر استمرار احتجاز ماريوس بورج هويبي، الابن الأكبر لولية عهد النرويج الأميرة ميت ماريت لحين صدور حكم في قضية اتهامه بالاغتصاب، حسبما ذكرت وكالة ان تي بي النرويجية للأنباء اليوم الثلاثاء.

وكانت محكمة قد رفضت الاستئناف المقدم على أمر سابق باحتجازه. وكان هويبي قد طلب مطلع الشهر الجاري الإفراج عنه، ولكن المحكمة رفضت ، وأرجعت ذلك إلى " خطورة ونطاق القضية بالإضافة إلى خطورة إعادة ارتكاب الجريمة".

ويواجه هويبي /29 عاما/ أربع تهم بالاغتصاب. وقد قام الشاب بتصوير الجرائم المزعومة، حيث كان للصور ومقاطع الفيديو المسجلة على هاتفه المحمول، دور مهم في المحاكمة.

ونفى هويبي تهم الاعتداء الجنسي، ولكنه أقر بارتكاب بعض التهم الأخرى التي يواجهها.